Ifac abre inscrições para vagas remanescentes no curso de gestão do agronegócio

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), através do Campus Rio Branco Baixada do Sol (Transacreana), lançou nesta segunda-feira (26) a abertura de um processo seletivo simplificado para preenchimento das vagas remanescentes no curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio.

O curso, que é público, gratuito e presencial, oferece um total de 35 vagas para o turno da tarde. Os interessados em concorrer a uma vaga devem ter concluído o Ensino Médio e participado de pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2010 e 2023. Para se qualificar, o candidato deve ter obtido nota igual ou superior a 300 pontos na redação ou em qualquer área temática da prova do Enem.

As inscrições para o processo seletivo começam a partir de 27 de agosto de 2024. Os candidatos deverão se dirigir ao setor de Registro Escolar do Campus Rio Branco Baixada do Sol, localizado na Rodovia AC-90, Transacreana – Km 20, Rio Branco – Acre, CEP 69912-290. As matrículas serão realizadas por ordem de chegada, das 08h00 às 15h00, até que todas as vagas disponíveis sejam preenchidas.