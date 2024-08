Ifac abre inscrições para palestras sobre educação profissional e direito do consumidor

O Instituto Federal do Acre (Ifac) abriu nesta quinta-feira (15), por meio do Projeto Ifac Cidadão, as inscrições para duas palestras sobre educação profissional e direito do consumidor. As palestras

Com os temas: “A formação profissional alinhada com a educação cidadã: uma convenção possível” e “Proteção do consumidor: o que o cidadão precisa saber”, o evento está marcado para o dia 30 de agosto, a partir das 18h, no auditório do campus Rio Branco.

A programação do evento contará com as palestrantes Josina Pontes e Thais Moura, professoras da instituição. O evento terá certificado.

Para mais informações e detalhes sobre a programação do evento, acesse o site oficial do projeto aqui.