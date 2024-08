Idoso é preso acusado de tentar matar ex-mulher de 64 anos

José Alves de Oliveira, 64 anos, foi preso pela Polícia Militar na região da Vila Caquetá, município de Porto Acre, acusado de tentar matar a ex-esposa, Elizete Xavier de Araújo, também de 64 anos, com golpes de faca, na noite deste domingo, 4.

Conforme o Boletim de Ocorrência na Delegacia da Mulher em Rio Branco, Elizete teria ido até a sua própria casa onde José mora de favor, para que a bisneta pegasse um sorvete prometido pelo idoso.

A mulher relata que ao questionar José sobre quando ele deixaria a casa, já que os dois não moram mais juntos, o idoso teria se estressado e passou a agredir a ex-companheira com golpes de faca. Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que Elizete tinha cortes no braço direito, pescoço, queixo, nas duas orelhas e no supercílio.

Uma guarnição da PM foi até o local da ocorrência e prendeu José de Oliveira. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o idoso não esboçou nenhum tipo de reação.

Após ser atendida na UPA do 2º Distrito, Elizete foi encaminhada para o Pronto-Socorro. Nesta manhã, recebeu alta médica e foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer o exame de corpo delito.