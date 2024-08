Ideb: Rio Branco tem o segundo melhor indicador entre capitais para os anos iniciais

A secretária de educação de Rio Branco, Nabiha Bestene, comemorou nesta quinta-feira (15), o indicador do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2023, anunciado na última quarta-feira (14), que mostra que a capital acreana tem o segundo lugar entre as capitais do Brasil. O IDEB é um indicador criado pelo Governo Federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.

De acordo com Nabiha, Rio Branco alcançou o índice de 6.4 e só foi menor do que Goiânia, que obteve 6.5. Essa pontuação é referente aos primeiros anos de ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, que são de responsabilidade do município.

“Tudo isso é graças ao esforço da gestão, ao investimento nas estruturas das escolas, à distribuição de tablets, e à formação continuada que a Secretaria Municipal de Educação tem dado aos educadores. Nós tivemos que nos reinventar”, afirmou.