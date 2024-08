Idealizadores de estátua gigante de Lúcifer no RS cobram até R$ 6 mil por rituais

Idealizadores e fundadores da Nova Ordem de Lúcifer na Terra, santuário com estátua gigante de Lúcifer que será inaugurado na cidade de Gravataí (RS), atuam na internet comercializando serviços de “amarração” por até R$ 6 mil.

Os co-fundadores do templo, Tata Hélio de Astaroth e Mestre Lukas, atuam nas redes sociais como especialistas em amarração amorosa, que são denominadas como magia negra, de acordo com postagem no Instagram.

Em algumas postagens, Mestre Lukas oferece serviços como “trato com senhor Lúcifer”, “aliança com senhor Lúcifer” e “pacto com senhor Lúcifer” que são comercializados por valores entre R$ 966 e R$ 6.666 mil, sendo disponíveis trabalhos de forma presencial ou a distância. A diversidade de serviços ofertados é grande. Outro trabalho que promete “varrer o inimigo do seu caminho” é ofertado por R$ 1.680,00 com a possibilidade de parcelamento em até 12 prestações no cartão de crédito. Um trabalho que promete “abrir a mão da pessoa amada” custa pouco mais de R$ 1 mil.

Como se apresentam os fundadores da Ordem

O fundador e lider da Ordem, Tata Hélio, se apresenta como filho de dois bruxos nas redes sociais. O fundador da “Corrente 72” e psicanalista, não se limita em ser apenas um bruxo, segundo ele, mas uma pessoa capaz de guiar outras no caminho do amor. Seu trabalho é focado em rituais amorosos. Ele é autor de dois livros sobre magia.

Nas primeiras postagens em sua conta no Instagram, ele explica o que é amarração amorosa e o que deve ser feito durante o trabalho de amarração. Ele também tenta desmitificar o conceito de trabalhos financeiros com demônios, que segundo ele são “frequentemente mal compreendidos”. No site, depoimentos de “clientes” agradecem “Tata do Amor” por trabalhos realizados.

Outro líder da Nova Ordem, Mestre Lukas de Bará realiza todos os tipos de trabalho espiritual. Em seu site, ele alega que já uniu mais de 10 mil casais, com experiência internacional, realizando trabalhos na Argentina, Paraguai, Uruguai, Portugal e também nos Estados Unidos.

Entre sua metodologia de trabalho, Lukas de Bará se apresenta como representante da espiritualidade. Ele se diz capaz de trazer leveza, transparência e entendimento, ajudando na “na busca da felicidade e evolução por meio da espiritualidade” com foco em resultados.