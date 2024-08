No Acre, homem tenta intervir em briga de casal e leva terçadada na cabeça

Itamar Gonçalves, de 41 anos, foi ferido com um golpe de terçado na cabeça na madrugada desta segunda-feira, 19, na zona rural do município de Capixaba, no interior do Acre.

Segundo informações repassadas por um amigo, Itamar estava em uma pescaria junto com seu amigo, identificado como Eliezer, e ambos estavam bebendo quando Eliezer e sua namorada começaram uma discussão. Ao perceber que os ânimos do casal estavam alterados, Itamar resolveu intervir na briga e acabou recebendo um golpe de terçado na cabeça desferido por Eliezer.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues, no município de Senador Guiomard, onde recebeu os primeiros atendimentos, foi estabilizada e, logo depois, encaminhada por uma ambulância ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar foi acionada, prendeu Eliezer e o levou a delegacia do município.

O caso será investigado pela Polícia Civil.