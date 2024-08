Homem é brutalmente espancado a golpes de ripas por facção criminosa no segundo distrito de Rio Branco

Na noite desta quinta-feira, (22), um homem de 40 anos foi violentamente espancado por membros de uma facção criminosa no bairro Vila Acre, em Rio Branco, no segundo distrito da cidade. O incidente ocorreu na Travessa Jurandi, localizada no ramal do Canil.

A vítima, identificada como Max Demesson Barroso, foi encontrada perambulando pelas ruas, desorientada e gravemente ferida, após ter sido alvo da agressão. De acordo com informações preliminares, Max relatou que o motivo do ataque foi uma suposta traição, e que a facção decidiu “discipliná-lo” através de uma surra. Após a agressão, os criminosos tomaram rumo ignorado.

Populares que encontraram Max acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou a viatura de suporte básico 05 para o local. Os socorristas fizeram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Max foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fratura no braço esquerdo, costelas, um corte profundo na cabeça, escoriações no rosto e nas pernas, lesões nos dedos

e um possível trauma no tórax. Seu estado de saúde é considerado estável, porém pode se agravar.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), iniciou uma investigação para apurar os detalhes e identificar os responsáveis pelo crime.