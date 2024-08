Governo e Sebrae contabilizam faturamento da Expoacre Juruá 2024

O governo do Estado e o Sebrae ainda não divulgaram o resultado financeiro da Expoacre Juruá 2024, realizada em Cruzeiro do Sul, que acabou no domingo (4). O gerente do Sebrae no Vale do Juruá, Jairo Negreiros, disse que o trabalho de levantamento dos dados ainda não foi concluído.

“Precisa fazer a tabulação final dos dados. Por causa do feriado, não concluímos ainda todo o faturamento”, citou.

A assessoria de comunicação do governo diz que os números serão divulgados pelo governador Gladson Cameli em uma entrevista coletiva para a imprensa, quando ele retornar ao Acre.

Desde o último sábado, 3, Cameli está em São Paulo. Nesta terça-feira, 6, foi recebido pelo presidente da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade – Invest SP, Rui Gomes Junior. O objetivo da visita de cortesia foi estreitar relação e trocar experiências, com foco na condução do programa de atração de investimentos Invista Acre, atualmente, em fase de estruturação pela Agência de Negócios do Estado do Acre – Anac S.A. em parceria com a Secretaria de Estado de Indústria Ciência e Tecnologia -Seict.

A organização da Expoacre Juruá fez uma previsão de R$ 30 a R$ 40 milhões de movimentação financeira dentro do local do evento.