Governo do Acre sanciona lei que assegura o xadrez no currículo escolar da rede de ensino

Foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 16, a Lei nº 4.391, de 13 agosto de 2024, que implementa a atividade de xadrez nos currículos escolares do ensino fundamental e médio da rede estadual de ensino do Acre. A inclusão tem como objetivo estimular a capacidade intelectual dos alunos.

A lei prevê que as aulas serão teóricas e práticas, respeitando a carga horária da nova disciplina, que será desenvolvida pela Secretaria de Educação e Cultura (SEE), em parceria com a Federação de Xadrez do Acre (FXA). A FXA indicará à SEE um profissional habilitado para ministrar as aulas.

Ainda, de acordo com a lei, serão estabelecidos calendários para competições estudantis, que poderão ser realizadas semestralmente, anualmente ou mesmo anualmente. Há um prazo de 120 dias para que a regulamentação possa ser efetivamente integrada ao currículo escolar.

A diretora de Ensino da SEE, Gleice Souza, explica que, a partir da sanção da lei governamental, tratativas serão realizadas com o Conselho Estadual de Educação (CEE), para estabelecer a implementação do conteúdo nas escolas.

Para além do currículo, a SEE, por meio do Núcleo de Matemática e Ciências Aplicadas (NMCA) já realiza oficinas de xadrez nas escolas da capital e do interior, levando, aos estudantes da rede pública, além de entretenimento e esporte, também uma nova forma de ensino-aprendizado.