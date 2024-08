Governo autoriza concurso público com 350 vagas para o ICMbio

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Público autorizou nesta sexta-feira (30) a realização de concurso público para o provimento de 350 cargos no quadro de pessoal do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A medida está na portaria 6153, publicada no Diário Oficial da União. Ao ICMbio cabe editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários à realização do concurso público, de acordo com as disposições.

São 120 vagas de Analista Administrativo, cuja escolaridade deve ser de nível superior e outras 230 de Analista Ambiental (também nível superior). O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses, contado a partir da publicação da portaria.