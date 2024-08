Globo, Band e SBT caminham parar lançar as suas próprias casas de apostas, diz jornal

As três maiores emissores de televisão do Brasil caminham para lançarem suas próprias bets, ou ao menos estabelecerem parcerias. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Globo, Band e SBT estão se movimentando para entrar no setor das apostas.

Hoje, as apostas já movimentam R$ 150 bilhões por ano no Brasil. As regras que regulamentarão as plataformas entrarão em vigor no começo do próximo ano e as empresas interessadas devem entregar suas documentações até dezembro. Quem o fizer poderá usar o domínio “bet.br”.

A Globo, atualmente, já controla o Cartola FC, fantasy game criado pela emissora em 2005, onde os jogadores atuam como técnicos, podem escalar seus times e fazer pontos através do desempenho que os futebolistas escolhidos para as suas equipes têm nos jogos do Campeonato Brasileiro. Ele já conta com modalidades pagas.

A emissora demonstrou interesse em ter sua própria bet e já fez uma inscrição no Ministério da Fazenda.

O SBT, por sua vez, já tem mais experiência quando o assunto são “jogos de sorte”, uma vez que o grupo dono da emissora tem a Tele Sena. O canal de Sílvio Santos é o que está mais avançado nos trâmites, segundo a Folha, aguardando apenas o final da finalização da regulamentação para começar a rodar a plataforma.

A Band, por fim, estaria negociando parcerias com outras bets, definindo questões como porcentagem nos lucros.

Para especialistas, a movimentação é vista como natural. Os maiores canais de TV usarão os seus alcances e credibilidade para impulsionar os negócios.