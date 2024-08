Gladson Cameli pede apoio do governo federal para combater queimadas no Acre

Com a presença de vários ministros, o governo federal reuniu governadores dos estados da Amazônia e do Pantanal para discutir medidas para intensificar o combate aos incêndios florestais e propor soluções emergenciais à seca severa que atinge as duas regiões.

O encontro ocorreu na noite desta quarta-feira, 21, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Na oportunidade, o governo federal apresentou as ações que estão sendo desenvolvidas, além de novas estratégias para reforçar o trabalho contra os ilícitos ambientais.

Juntos, os dois biomas têm registrado os maiores aumentos no números de queimadas dos últimos anos. Somente na Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, já foram registrados mais de 59 mil focos de calor.

O governador Gladson Cameli participou da reunião, citou os esforços do governo do Estado no combate aos incêndios e aproveitou o momento para pedir mais ajuda federal.

“O Acre tem enfrentado uma seca severa e isso tem contribuído com o aumento das queimadas. O governo tem colocado toda a sua estrutura para combater o fogo, mas a situação pede a união de esforços para que o trabalho seja ainda maior. Um dos meus pedidos é a prorrogação da permanência da Força Nacional no nosso estado”, enfatizou.

O governo federal propôs a instalação de frentes de ação multiagências interfederativas, mais fiscalizações intensivas e reforço nas investigações de incêndios criminosos. Já os governadores pediram a instalação de um comitê permanente para enfrentamento às queimadas e mais agilidade na liberação dos recursos do Fundo Amazônia, para que possam ser empregados na compra de equipamentos para combater o fogo.