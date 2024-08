Um incidente no Hospital Sansão Gomes, no município de Tarauacá, assustou pacientes e funcionários na manhã desta quinta-feira, 1º, quando parte do forro da unidade hospitalar desabou.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra boa parte do forro no chão após cair por cima dos pacientes que aguardavam atendimento.

Conforme a gerência da unidade de saúde, não houve feridos, apenas danos materiais.

Veja o vídeo: