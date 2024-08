Flamengo e Palmeiras só empatam em tira-teima e Botafogo agradece

O Palmeiras buscou no fim e empatou em 1 a 1 com o Flamengo neste domingo, no Maracanã. O jogo, bastante disputado, foi válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta e Luighi marcaram para definir o placar.

O resultado só é bom para o Botafogo, que fica na liderança mesmo perdendo. O Flamengo vai para terceiro, com 41 pontos. O Fortaleza, em segundo, tem 42. O Palmeiras fica com 38 e está na 4ª posição.

Os times agora voltam as atenções para a Libertadores. O Flamengo recebe o Bolívar no Maracanã na quinta-feira, às 21h30. O Palmeiras visita o Botafogo no Nilton Santos no mesmo horário, mas quarta-feira. A próxima rodada do Brasileiro será de clássicos decisivos, com Botafogo e São Paulo.

Esse pode ter sido o último duelo entre as equipes no ano. Foram três em sequência e mais um pelo Brasileirão no primeiro turno. Os times só podem voltar a se encontrar na semifinal da Libertadores caso cheguem.

O jogo foi marcado por homenagens a Adílio e Rebeca Andrade. O ídolo do Fla recebeu um mosaico especial da torcida, além de homenagens no telão e na arquibancada. A ginasta ganhou um copo exclusivo, bandeirão e faixa na torcida.

Tite ganhou um desfalque no clássico. Erick Pulgar estava pendurado e levou o terceiro cartão amarelo. Abel Ferreira não terá Murilo, expulso.

Everton Cebolinha ainda vai passar por exames. O Fla divulgou um comunicado informando que foram dores na panturrilha, mas, em resposta à TV Globo na transmissão, o chefe do departamento médico, Márcio Tannure, afirmou que o atacante pode ter rompido o tendão de Aquiles. Viña também deixou o jogo com dores.

Como foi o jogo

Apesar da posse de bola equilibrada, o Flamengo colocou pressão na maior parte do primeiro tempo. O rubro-negro empilhou chances perdidas e viu o Palmeiras ser mais eficiente com um gol que acabou anulado por impedimento. Tite perdeu Everton Cebolinha com nove minutos de jogo. O atacante, voltando de lesão, sentiu dores e caiu no gramado pedindo substituição. Luiz Araújo entrou na vaga.

O Alviverde teve Maurício como destaque em campo. As chances de perigo vieram principalmente em bolas levantadas na área e o time mostrou uma mudança de postura com relação ao último jogo no Maracanã. Apesar de o Fla ter tido mais volume, a equipe de Abel Ferreira também assustou.

O jogo voltou com grandes chances para os dois lados. Os goleiros iam melhor, fazendo alguns milagres e salvando o placar. No segundo tempo foi a vez de Tite perder Ayrton Lucas, que ficou sangrando após choque de cabeça com Lázaro. Ele deu lugar a Viña. O jogo estava bastante aberto e o Palmeiras começava a tentar desacelerar em alguns momentos, sendo vaiado pela torcida.

O Flamengo, enfim, acertou na finalização e o Palmeiras também. Depois de alguma insistência, Arrascaeta colocou a bola para dentro para a explosão do estádio em comemoração. Os dois times foram para as últimas mudanças depois disso para oxigenar as equipes. Abel tentou melhorar o lado ofensivo, enquanto Tite tentou povoar mais o meio para evitar chegadas. Já na reta final, as tentativas deram certo também para os visitantes. Luighi, que tinha saído do banco, definiu o empate.

Lances importantes

Chegou bem. No primeiro minuto de jogo, Flaco López fez boa jogada, carregou pelo meio e venceu a marcação. Ele abriu para Giay, que chutou para a defesa de Rossi. No rebote, Maurício quase completou.

Respondeu. Logo em seguida, Cebolinha fez boa jogada na direita e tentou o passe no meio. Sem querer, ele tabelou com Richard Ríos e a bola sobrou de novo para o atacante, que chutou e parou em Weverton.

Que perigo. Aos 16, Gerson cruzou pela esquerda e Pedro se antecipou a Murilo para cabecear com força. Weverton voou para defender a bola, que ainda resvalou na trave antes de sair.

Mais uma. Aos 18, De la Cruz tocou para Pedro, que fez o pivô e achou Léo Pereira. O zagueiro bateu cruzado, mas a bola foi para a linha de fundo.

Milagre. Aos 25, Arrascaeta recebeu lançamento de Luiz Araújo, saiu na cara do gol e chutou, mas Weverton fez mais uma grande defesa.

Não valeu. Aos 30, em falta pela direita, Gustavo Gómez cabeceou e Rossi fez linda defesa. No rebote, Flaco López marcou. O VAR analisou e anulou por impedimento.

Um susto. Aos 37, Wesley chegou pela direita e cruzou para Gerson. O volante cabeceou com perigo, mas a bola saiu pela direita de Weverton.

Defendeu. No primeiro minuto do segundo tempo, o Palmeiras saiu em contra-ataque, Maurício foi lançado dentro da área e chutou para a defesa de Rossi.

De novo. Aos dois, Richard Ríos lançou para Flaco López, que ajeitou para Lázaro. O meia bateu firme no gol e Rossi caiu para defender.

Arriscou. Aos 19, Luiz Araújo recebeu aberto na direita, cortou no meio e mandou uma bomba, mas parou em Weverton.

1×0. Aos 20, De la Cruz abriu para Gerson, que cruzou rasteiro e a bola passou pela área, chegando a Arrascaeta. Fabinho errou o corte e o uruguaio finalizou. A bola desviou e matou o goleiro.

1×1. Aos 40, Rony cabeceou para o gol, Rossi fez bela defesa e Luighi completou. Após checagem do VAR, o gol foi confirmado.

Expulso. Aos 47, Murilo cometeu falta forte em Luiz Araújo e matou um contra-ataque, sendo expulso.

Assustou. Aos 49, Arrascaeta roubou no ataque e arriscou de fora, mas a bola passou perto da trave.

Ficha técnica

Flamengo x Palmeiras — 22ª rodada do Brasileirão

Data e hora: 11 de agosto de 2024, às 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 55.051

Renda: R$ 4.576.502,50

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Eduardo Goncalves Da Cruz (MS)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Erick Pulgar (FLA); Aníbal Moreno, Gustavo Gómez e Murilo (PAL)

Cartão vermelho: Murilo (PAL)

Gols: De Arrascaeta, aos 20 minutos do 2º tempo (FLA); Luighi, aos 41 minutos do 2º tempo (PAL)

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar (Allan), De la Cruz (Léo Ortiz) e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro (Gabriel). Técnico: Tite.

Palmeiras: Weverton; Giay, Vitor Reis, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno (Fabinho), Richard Ríos (Rômulo) e Maurício (Raphael Veiga); Lázaro (Luighi) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.