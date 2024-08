Finais da fase estadual de basquete sub-14 acontecem na quadra do Colégio Acreano

Aconteceram na quadra do Colégio Acreano, nesta quinta-feira, dia 8, as finais da fase estadual dos naipes feminino e masculino de basquete dos jogos estudantis que são realizados pela Secretaria de Educação e Cultura (SEE), por meio da Coordenação de Desporto Estudantil. As equipes classificadas representarão o Acre nos Jogos Escolares que acontecerão no mês de setembro, na cidade de Recife (PE).

No naipe feminino, a partida foi uma espécie de homologação da classificação da equipe do Colégio Acreano, isso porque, tanto na fase municipal quanto na fase regional, não houveram disputas e, dessa forma, o time enfrentou a equipe sub-17 do Colégio Acreano, que também representará o Acre na fase nacional dos jogos.

Já no naipe masculino aconteceu um triangular entre as equipes do Sesi, de Rio Branco; da escola José Valmir de Lima, de Plácido de Castro; e da escola Edmundo Pinto, de Tarauacá. Na primeira partida, o Sesi venceu a José Valmir por 30 a 7. Já na disputa feminina, o sub-14 do Colégio Acreano venceu pelo placar de 17 a 14.

O técnico da equipe do Colégio Acreano, professor Maicon Lima, destacou que o jogo com a equipe sub-17 é fundamental para a preparação, já que nas fases anteriores não aconteceram disputas. “Estamos fazendo um jogo interessante, que é preparatório para a fase nacional dos jogos”, disse.

Agora, segundo ele, o objetivo é buscar uma medalha em Recife. “Nosso foco agora é a fase nacional e tentar trazer uma medalha, já que o basquete do Acre nos jogos escolares sempre foi destaque, e estamos conseguindo resultados muito positivos, já que no ano passado ficamos em segundo lugar”, afirmou.

A atleta Cibely Araújo, do 9° ano, que irá participar dos Jogos Escolares pelo terceiro ano consecutivo, diz que agora o objetivo é trazer a medalha de ouro para o Acre. “Estou na expectativa de chegar lá e ganhar, porque temos algumas novatas, mas somos uma equipe já experiente”, destacou.