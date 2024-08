Festivais indígenas são destaque do Acre no Salão do Turismo no Rio de Janeiro

Os festivais indígenas realizados em todo o Acre chamam a atenção do público na 8ª Edição do Salão do Turismo, que se iniciou nesta quinta-feira, 8, no Rio de Janeiro (RJ). As festividades dos povos originários são o tema abordado tanto no estande institucional do Estado como no espaço Brasil em Festa, que exalta a diversidade de celebrações de todo o país.

As apresentações têm apoio do Serviço Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Sesc/AC), do Sistema Fecomércio, em parceria com o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi).

Com representatividade de diferentes festas e crenças, as festividades do Povo Puyanawa atraíram a atenção do público que compareceu ao Salão do Turismo, em cortejo com canções tradicionais no primeiro dia do evento, que se estende até o próximo domingo, 8, no Riocentro.

A jovem Mariana foi ao Riocentro acompanhada do irmão mais novo, Miguel, e dos pais Evandro e Suzana Tato, que também são profissionais e empresários do segmento turístico na capital fluminense.

Ao perceber a movimentação do cortejo do Povo Puyanawa, que percorreu todo o salão, Mariana se interessou em participar da festa: “Eu achei muito interessante a língua que eles falam e o seu jeito de ser. Achei muito bonita a cultura. E também fiz a pintura”, revelou a jovem.

Acompanhando dos parentes durante o cortejo, o cacique Joel Puyanawa lembrou o sucesso do Festival Atsa Puyanawa, realizado em julho na Aldeia do Barão, em Mâncio Lima, no interior do Acre, e destacou a união de forças para ampliar as vozes que representam o estado.

“Nós fizemos aqui a demonstração da caminhada e cantoria, em comemoração à nossa vinda, também a convite do Sesc e em parceria com a Secretaria de Turismo, e fazemos a junção dessa força e fazemos essa celebração com muito amor e carinho, para dizer que aqui tem a voz do indígena, com a voz do Acre”.

“Os festivais indígenas são celebrações que exaltam a cultura e as tradições dos povos originários. E nós destacamos e valorizamos essas festividades, como forma de mostrar ainda mais a riqueza das festas que ocorrem em nosso estado e que, neste ano, tiveram ainda mais destaque no calendário oficial de eventos do governo”, ressaltou o titular da Sete, Marcelo Messias.

A diretora regional do Sesc/AC, Débora Dantas, destacou que é o segundo ano que a instituição participa do Salão do Turismo e que o objetivo, tanto da apresentação gastronômica como da cultural, tem como objetivo fortalecer o turismo no Acre. “Estar aqui no Salão do Turismo é muito importante. Queremos incentivar ainda mais o turismo, que é forte na cultura indígena, como também a nossa culinária. Então, esse é um momento de apresentar a nossa cultura, pois queremos fortalecer o turismo na região”, destacou.

Comitiva acreana

Neste ano, pelo menos 30 pessoas da comitiva acreana representam, no espaço institucional do Estado, o trade turístico, com artesanato, doces regionais e produtos consolidados.

Durante os dias de exposição, o Acre apresenta experiências visuais do Croa, da Serra do Divisor e do Festival Puyanawa com os óculos 360º, além de experiências da Trilha Chico Mendes, Serra do Divisor, Rio Croa e o Caminho das Aldeias, destacando os festivais indígenas, que também são destacados no espaço Brasil em Festa.