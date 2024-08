Família procura por idoso que desapareceu há 4 dias na capital

A dona de casa Maria de Lourdes de Andrade esteve na Delegacia de Flagrantes nesta sexta-feira, 22, onde registou boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de seu marido, o aposentado Antônio Barroso de Andrade, 72 anos, que saiu de casa na segunda-feira (19) e não mais retornou.

A maior preocupação da família é que o idoso precisa de cuidados especiais e ainda não deu nenhum sinal para a família.

De acordo com dona Lourdes, o marido já desapareceu de casa outra vez, não sabendo citar a data, quando chegou a dormir nos bancos da pracinha do pronto-socorro de Rio Branco. Também já viajou de ônibus para Cruzeiro do Sul, onde foi localizado.

Devido à idade, a família diz que Antônio Barroso se irrita facilmente e esse pode ter sido o motivo de ter saído de casa sem que a família visse. Qualquer informação a respeito do paradeiro do idoso pode ser feita pelo número (68) 99211-0917 ou na Delegacia de Polícia mais próxima.