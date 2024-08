Família de jovem que sofreu mal súbito faz rifa para custear tratamento

A família da adolescente Ed Elen de Freitas, 17 anos, está realizando uma rifa para ajudar na recuperação da jovem que, em julho do ano passado, sofreu um mal súbito em uma academia na capital acreana.

Elen teve três paradas cardíacas e ficou entubada 16 dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ainda teve que lutar contra uma pneumonia e dois episódios de morte cerebral. Um ano após o ocorrido, a família segue lutando pela recuperação da jovem, que não anda e não fala, mas teve como evolução conseguir mexer as pernas e os braços.

A família passa por dificuldades financeiras e resolveu fazer uma rifa solidária para conseguir recursos para o tratamento. “A gente tá com um ano já do acontecido, mas agora a gente tá trazendo mais à tona. A gente tá expondo mais ela porque, até então, a gente tava contando com a ajuda de amigos mais próximos e de familiares, mas aí o negócio apertou. Eu me viro nos trinta, tenho uma banquinha lá no centro, de roupa. A minha esposa, ela é mediadora e o salário dela, para ter ideia, dá apenas para pagar a menina que cuida da nossa filha de segunda a sexta para a gente poder trabalhar. A despesa é muito grande para manter”, conta o pai, Edcarlos de Freitas.

A rifa, que será sorteada no próximo dia 10 de setembro, vai ajudar nos custos do tratamento e de uma viagem para Brasília, onde a família pretende levar Ed Elen em busca de recuperação. “A rifa é para arrecadar dinheiro para manter o tratamento com fisioterapeuta, fonoaudióloga e medicamento, A gente tem essa viagem, que apesar de ser pelo TFD, tem muitas despesas de hospedagem, transporte e alimentação”, conta o pai.

A família divulgou um vídeo emocionante que mostra uma jovem cheia de vida antes da mal súbito e as atuais condições de saúde de Ed Elen.

Quem tiver interesse em ajudar, as informações estão abaixo.