Expoacre começa neste sábado com Cavalgada em Rio Branco

A Expoacre, a maior feira de negócios e de entretenimento do estado, começa neste sábado, 31, com a abertura oficial marcada para às 7h, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Além da cerimônia de abertura, o destaque deste fim de semana será a tradicional Cavalgada, que se consolidou como um dos momentos mais esperados da Expoacre e este ano está sendo organizada pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete). A Cavalgada abre as atividades da feira agropecuária com concentração a partir das 7h, em pontos estratégicos do Segundo Distrito da capital. A partida dos cavalos, quadriciclos e jipes deve se iniciar às 8h e seguir até o Parque de Exposições.

A Expoacre é uma vitrine para os produtores locais, onde negócios são fechados e novas parcerias são firmadas. Além disso, o evento oferece uma ampla programação cultural e de entretenimento, com shows musicais, exposições de animais e diversas opções gastronômicas. Neste ano, a feira promete trazer ainda mais novidades, destacando a inovação e a sustentabilidade no agronegócio.

A expectativa para este ano é que o volume de negócios supere o de 2023, quando a Expoacre gerou R$ 325 milhões, representando um aumento de 55% em relação ao ano anterior, fortalecendo a economia local e promovendo a integração entre o campo e a cidade.