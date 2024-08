Sem maquiagem e de cavanhaque, Ken Humano vira frentista: ‘Como uma fênix’

O rapaz revelou ter deixado Peruíbe, no litoral de São Paulo, há quatro meses para morar em Diadema (SP) depois de passar por “questões familiares”. Distante da customização como o personagem do universo Barbie, que já foi considerado por ele com um hobby e até uma “busca por identidade”, o jovem afirmou agarrar o novo trabalho com “unhas e dentes”.