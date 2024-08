EUA fecham Olimpíadas de Paris no 1º lugar; veja classificação final

Os Estados Unidos foram os grandes vencedores das Olimpíadas de Paris. Os norte-americanos fecharam os jogos na França com 126 medalhas, sendo 40 de ouro, mesmo número de conquistas douradas da China, mas os estadunidenses ficaram no primeiro lugar por terem conquistado um número de maior de medalhas de prata em relação aos chineses (44 x 27).

A decisão veio na disputa da última medalha, no basquete feminino. No fim, vitória das norte-americanas por 67 x 66 sobre a França, que levaram o ouro e os EUA ao primeiro lugar geral.

O Brasil terminou a competição na 20ª colocação, com 20 medalhas. O Time Brasil fechou as Olimpíadas de 2024 com três ouros, sete pratas e 10 medalhas de bronze.

Confira o ranking final: