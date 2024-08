EUA denunciam homem com supostas ligações com o Irã em plano de assassinato frustrado

Um paquistanês com supostos laços com o Irã foi acusado nos Estados Unidos em conexão com um plano frustrado para assassinar um político norte-americano ou autoridades do governo dos EUA, disse o Departamento de Justiça nesta terça-feira.

Asif Merchant, de 46 anos, tentou recrutar pessoas nos Estados Unidos para realizar o plano em retaliação ao assassinato, pelos EUA, do principal comandante da Guarda Revolucionária do Irã, Qassem Soleiman, em 2020, de acordo com um documento judicial.

Merchant, que os promotores alegam ter passado algum tempo no Irã antes de viajar para os Estados Unidos, foi acusado de assassinato por encomenda em um tribunal federal no distrito do Brooklyn, em Nova York. Um juiz federal ordenou sua detenção em 16 de julho, de acordo com os registros do tribunal.

“Durante anos, o Departamento de Justiça tem trabalhado agressivamente para combater os esforços descarados e implacáveis do Irã para retaliar contra autoridades públicas norte-americanas pelo assassinato do general iraniano Soleimani”, disse o procurador-geral Merrick Garland em um comunicado.

Os investigadores do FBI acreditam que o ex-presidente Donald Trump, que aprovou o ataque com drones contra Soleimani, e outros atuais e ex-autoridades do governo dos EUA eram os alvos pretendidos da conspiração, segundo a CNN, citando uma autoridade dos EUA.

Os documentos do tribunal não mencionam os supostos alvos da conspiração. Merchant disse a um informante da polícia que haveria “segurança em torno” de um dos alvos, segundo a queixa criminal.

Um porta-voz do Departamento de Justiça não quis fazer mais comentários. A equipe de campanha presidencial de Trump não pôde ser contatada para comentar o assunto em um primeiro momento.