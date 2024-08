Estudante de Cruzeiro do Sul representa Acre no Programa Jovem Senador, em Brasília

Eglaíny Inácio da Silva, de 17 anos, aluna da 3ª série do ensino médio da Escola Craveiro Costa, em Cruzeiro do Sul, está representando o Acre no Programa Jovem Senador 2024. A estudante participa, ao longo desta semana, em Brasília, da Semana de Vivência Legislativa, um evento que proporciona aos jovens a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento do Senado Federal.

A cerimônia de posse dos 27 jovens senadores, representando cada estado e o Distrito Federal, foi realizada na manhã de segunda-feira, 5. Durante a cerimônia, também foi realizada a eleição da mesa no plenário da casa.

Os estudantes, todos do ensino médio de escolas públicas estaduais, com idades entre 15 e 18 anos, estão tendo a chance de vivenciar a rotina dos parlamentares, explorar a estrutura e o funcionamento do Senado e propor sugestões que podem se transformar em projetos de lei. Além disso, participarão de visitas guiadas, palestras, debates e simulações de atividades legislativas.

A seleção dos 27 jovens foi feita por meio de um concurso de redação, com o tema “Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia”, realizado em escolas públicas, seguido por etapas estaduais.

Eglaíny estudou para participar do processo de seleção assistindo a videoaulas, disse que ficou surpresa com o resultado. “Não sabia se ria ou se chorava. Fiquei muito emocionada em ter sido selecionada e representar o Acre. Quero aprender mais sobre política, conhecer pessoas novas, afinal são 26 estados e o Distrito Federal, culturas totalmente diferentes; creio que será um processo bastante prazeroso e de imensa aprendizagem”, acredita.

Além da viagem, que inclui passagem aérea, hospedagem, alimentação e locomoção, cada jovem senador receberá um notebook como prêmio. A professora orientadora que acompanha a estudante acreana, Elisângela Silva, assim como os demais orientadores, também será premiada com notebook.

“É uma semana muito intensa, de várias atividades que requerem um jogo de paciência, resiliência e preparação física, porque são muito cansativas. São muitos espaços de visitação, mas por outro lado é uma oportunidade ímpar, não só para o jovem senador, mas para nós, professores, circular nos espaços do poder, conhecer o funcionamento desses poderes, como cada um funciona, como acontecem as cerimônias, quem conduz. O nosso jovem está vindo para entender como funciona a democracia brasileira”, avaliou Elisângela.

O Programa Jovem Senador conta com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e tem como objetivo fomentar a reflexão dos jovens estudantes sobre política, democracia e cidadania. Busca proporcionar conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo e estimular um relacionamento contínuo entre os jovens cidadãos e o Senado Federal.