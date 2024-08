Espanha perde pênalti no último lance e fica sem medalha no futebol feminino

Depois de derrota para o Brasil por 4 a 2 na semifinal dos Jogos Olímpicos, a Espanha voltou a campo nesta sexta-feira (9) na disputa pela medalha de bronze no futebol feminino.

A Seleção Espanhola saiu perdendo para a Alemanha e teve a chance de empatar no último lance do jogo após pênalti marcado. Porém, Alexia Putellas desperdiçou a cobrança e as campeãs do mundo perderam por 1 a 0.

O gol da vitória alemã foi marcado pela meia Giulia Gwinn, de pênalti, aos 20 minutos do segundo tempo.

Polêmica da Espanha com o Brasil

Após a derrota na semifinal contra a Seleção Brasileira, a atacante Jenni Hermoso criticou o futebol praticado pelo time do técnico Arthur Elias.

“Levamos quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol, mas, no final, o que conta são os gols. Creio que foram falhas nossas, não jogamos o nosso futebol. Gostei do nosso segundo tempo, mas já era difícil”, disse Hermoso em entrevista para a rádio Cope.

Disputa pelo 3º lugar

Com a derrota na disputa do bronze, a Espanha ficou sem medalha. Por outro lado, foi a quinta vez que a Alemanha subiu ao pódio em Olimpíadas, sendo a quarta medalha de bronze.

A decisão do ouro no futebol feminino será às 12h (de Brasília) deste sábado (10), no Parque dos Príncipes, em Paris, entre Brasil e Estados Unidos.

Brasil x Estados Unidos – final futebol feminino

• Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV e Olympics.com

• Data e horário: Sábado (10), 12h (horário de Brasília)