Escola “caindo aos pedaços” é denunciada por receber alunos em péssimas condições

As péssimas condições da escola municipal João Batista Lopes, localizada no Distrito de Vila Campinas, que faz parte do município de Plácido Castro, foram denunciadas pela comunidade ao ac24horas.

Em fotos e vídeos é possível verificar o completo estado de abandono da unidade educacional. A estrutura está completamente comprometida, com várias partes do piso arrancadas, comprometimento das paredes das salas de aula.

“Quando a gente mostra essas imagens, a impressão é que é uma escola fechada para reforma, mas não é isso. A escola está funcionando normalmente, comprometendo, inclusive a segurança de nossas crianças”, afirma o familiar de um aluno, que prefere não ser identificado.

A reportagem do ac24horas procurou o prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva. O gestor confirmou as péssimas condições da escola, alegou que, por conta da inadimplência de gestõespassadas, ficou sem conseguir receber recursos federais, mas garantiu que a inadimplência já foi resolvida. O gestor enviou documento, assinado na última quarta-feira, 21, onde autoriza a abertura de processo licitatório para recuperação da escola João Batista Lopes. “Nós pegamos diversas obras que não foram concluídas e nem feita a prestação de contas. Por isso, ficamos impedidos de receber recursos. Graças ao trabalho com muito esforço, agora estamos aptos e a obra dessa escola já está autorizada”, explicou Camilo.

Video cedido: