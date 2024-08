Em volta do Oasis, Liam cumpre promessa envolvendo o Manchester City; entenda

O anúncio do retorno do Oasis nesta terça-feira (27) deixou os fãs da banda eufóricos após um hiato de 15 anos desde o último show. Foi em 2009 que os britânicos, liderados pelos irmãos Gallagher, tocaram pela última vez juntos.

Para os torcedores do Manchester City, porém, a reunião da banda já não se tratava de um boato, mas sim de um compromisso que Liam, vocalista do Oasis, precisava cumprir depois de ter feito uma promessa envolvendo o time em 2023.

Logo antes da final da Champions League entre o City e a Inter de Milão no ano passado, Liam disse que, se o clube inglês fosse campeão europeu, ele ligaria para o seu irmão Noel e “juntaria a banda de volta”. Logo depois, o cantor apagou a postagem no Twitter. Contudo, o print circulou pelas redes.

No campo, os comandados de Pep Guardiola venceram a Inter e conquistaram o primeiro título de Champions na história do City. Para os fãs tanto da banda quanto da equipe, a promessa, então, precisaria ser cumprida

Nascidos e criados nos subúrbios de Manchester, Liam e Noel Gallagher frequentaram as arquibancadas de Maine Road, casa do clube por mais de 80 anos, desde a infância.

“Definitely Maybe”, primeiro álbum da banda, tem uma referência na capa ao time do coração da dupla. No canto inferior direito, apoiado na lareira, há um retrato do atacante Rodney Marsh, que defendeu os Citizens na década de 1970.





A curiosidade dessa capa é que também aparece, apoiado na janela, um retrato de George Best, um dos maiores ídolos do Manchester United, grande rival do City.

“George Best é o maior jogador de todos os tempos! Ele foi a primeira superestrela [do futebol], todo mundo ama o George. Torcedores do United adoram ele porque era um grande jogador, mas os torcedores do City também o amam porque ele gustava de curtir a vida”, disse Noel, em uma entrevista à revista FourFourTwo em 2003.

Nos anos 1990, quando o Oasis estourou e se tornou ícone do movimento musical britpop no Reino Unido, o grupo tinha mais sucesso que o clube. Foi uma época de rebaixamentos seguidos para o time azul de Manchester, que chegou a disputar a terceira divisão do futebol inglês enquanto o United desfrutava de um dos seus períodos mais gloriosos.

Em 1996, a banda fez dois shows em Maine Road, apresentações históricas especialmente para os torcedores do City. Grandes hits como “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger” foram adotados pelas arquibancadas, com o primeiro deles servindo de tema da celebração do título da Premier League na temporada 2018-19.

Com cervejas e celulares nas mãos, os jogadores de Pep Guardiola registraram Noel Gallagher cantando “Wonderwall” a plenos pulmões no vestiário da equipe.

Mais recentemente, Noel colaboraria diretamente com o clube, desenhando a fonte utilizada pelo Manchester City no uniforme da temporada 2024-25.

“Nós adoramos uma grande reviravolta”, publicou o Manchester nas redes sociais nesta terça, celebrando o retorno do Oasis, seus embaixadores mundiais, aos palcos.