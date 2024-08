Em Rio Branco, homem é preso tentando entrar com drogas no presídio feminino

Um homem foi preso neste último sábado (24) ao tentar ingressar no complexo prisional do pavilhão feminino de Rio Branco, no Acre, portando drogas escondidas em suas vestimentas íntimas. Ele estava a caminho de visitar sua companheira, que cumpre pena na unidade.

De acordo com informações do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), o acusado foi flagrado ao passar pelo aparelho Body Scan, utilizado para identificar objetos ocultos no corpo dos visitantes. Durante a revista, foi constatado que o homem carregava maconha e tabaco.

Após a descoberta do material ilícito, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi imediatamente conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde foram iniciados os procedimentos legais. Ele deverá responder pelo crime praticado, conforme as leis vigentes.