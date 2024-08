Em menos de 2 anos, Lula coloca mais dinheiro nas estradas do Acre do que todo governo Bolsonaro

Durante encontro com o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, o ministro dos Transportes, Renan Filho, falou sobre o levantamento do Ministério dos Transportes, que comprova que o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva já investiu cerca de 617 milhões de reais nas estradas do Acre. Isso é muito mais do que em todo o período do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O estudo aponta que a gestão Lula recebeu as estradas do Acre com apenas 13% em boas condições, número que já aumentou para 38%. A esmagadora maioria das estradas era considerada péssima, totalizando 72%, mas esse número já foi reduzido para 34%.

Segundo o Ministro dos Transportes, Renan Filho, essa é a primeira vez que o percentual de estradas boas supera o de estradas ruins no Acre.

“O presidente Lula autorizou um investimento 4 vezes maior no Acre do que nos tempos do governo Bolsonaro. E podem acreditar, vamos melhorar ainda mais, a expectativa é que ano que vem elevemos o percentual de estradas boas para mais de 70%. Vamos reconstruir muitas coisas para garantir aos acreanos a melhor ligação por estrada possível”, disse o ministro.

Jorge Viana também falou sobre as estradas do Acre: “Todos nós sabemos o quanto a BR-364 e a BR-317 são importantes. Às vezes eu me pergunto: Será que o pessoal não está vendo isso? O governo passado abandonou o Acre, não fez investimento nenhum. Nos dois primeiros mandatos ajudou muito nosso estado e agora volta a ajudar nossos irmãos acreanos, e eu sou muito grato por isso”, finalizou o presidente da ApexBrasil.

O Ministro Renan também falou da parceria de seu ministério com a ApexBrasil: “Quero agradecer a Jorge pela parceria da Apex com o Ministério dos Transportes. Nós rodamos o mundo inteiro promovendo o Brasil, buscando a atração de investimentos, e o trabalho do Jorge está nos ajudando muito, pois o Brasil está batendo recordes nessa área”, finalizou Renan.

Jorge Viana e Renan Filho assinaram um Acordo de Cooperação Técnica entre a ApexBrasil e o Ministério dos Transportes para ajudar na atração de investimentos nos fundos internacionais visando investir em rodovias e ferrovias no Brasil. O encontro aconteceu nesta terça-feira, dia 13, em Brasília.