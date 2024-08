Em greve, Sindicato dos Trabalhadores da Educação diz que mais de 150 escolas estaduais estão fechadas

Trabalhadores da educação estadual se manifestam na manhã desta terça-feira (13), em frente ao Palácio do Governo, em Rio Branco, para requerer do Estado a retomada de 10% do valor de referência nos vencimentos dos servidores. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (SINTEAC), Rosana Nascimento, disse que mais de 150 escolas estaduais estão fechadas.

Ronilton Honorato, diretor jurídico do sindicato, disse que a greve tem embasamento legal e é amparada, inclusive, por situações atípicas as quais servidores da educação do estado estariam sujeitos. “A greve foi informada ao Tribunal Regional do Trabalho, que a gente iria fazer a greve por motivos claros e objetivos, que é a reposição salarial, que é complementação da tabela, e outras reivindicações, inclusive servidores fazendo cota para ter merenda, para arrumar a escola e outras situações que não é típica do trabalhador, e sim do gestor ou do administrador”, afirmou.

Durante a manifestação, Rosana Nascimento informou aos servidores que foi convidada para uma reunião com uma equipe do governo amanhã, terça-feira (14), e espera receber uma proposta. “Temos mais de 150 escolas fechadas, mais no interior do que em Rio Branco. Espero sair dessa reunião do governo com uma boa proposta para a nossa categoria, vamos fazer o esforço máximo para avançar, que seja possível a categoria aceitar e a gente retornar ao nosso jogador de trabalho. Temos que começar a dizer não para a exploração”, disse.