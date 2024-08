Em 36 segundos, Jenilson diz ser a mudança; Jarude fica de fora

O primeiro programa eleitoral gratuito dos candidatos a prefeito de Rio Branco aconteceu nesta sexta-feira, 30. O tempo de cada candidato leva em consideração a proporção de parlamentares de cada coligação no Congresso Nacional. Na capital acreana, o maior tempo é de Tião Bocalom, do PL, com cinco minutos e três segundos. Já Marcus Alexandre, do MDB, dispõe de quatro minutos e vinte segundos.

O ex-deputado estadual Jenilson Leite teve apenas 36 segundos de tempo. O candidato pelo PSB disse, no curto tempo, que representa a verdadeira mudança. “Eu sou a verdadeira mudança. Um esteve seis anos no poder e abandonou no meio e o outro não cumpriu com o que prometeu”, afirmou.

O deputado estadual Emerson Jarude, candidato pelo Novo, não tem tempo de TV, já que seu partido não atende a cláusula de barreira, que define o tempo de propaganda no horário eleitoral.

Assista ao vídeo: