Dupla que matou motorista de aplicativo é condenada a mais de 93 anos de prisão

Talisson de Souza Gama, de 27 anos, e Ramisses da Silva Feitosa, de 18 anos, foram condenados a mais de 93 anos de prisão pelo assassinato do motorista de aplicativo Rener Silva de Menezes, ocorrido em abril do ano passado, em Rio Branco. A sentença foi proferida na quarta-feira, 13, no plenário da Segunda Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, no Fórum Criminal.

O motorista foi atingido por cerca de 11 tiros no tórax, nas costas e na cabeça, e morreu no local. Durante a ação, outros dois homens também foram baleados. O crime aconteceu na Rua Cunha Matos, na região da Gameleira.

Segundo a organização da TV 5, os réus foram acusados do homicídio de Rener Silva de Menezes, das tentativas de homicídio de Mamed da Silva Bandeira e Leandro Ramon França da Silva, além de integrarem uma organização criminosa. De acordo com a denúncia, Talisson, Ramisses e Daniel Dourado, que continua foragido, desceram de um carro e dispararam várias vezes contra um grupo de pessoas. O motorista de aplicativo tentou fugir, mas foi perseguido e executado em via pública.

Talisson de Souza Gama foi condenado a mais de 58 anos de prisão, enquanto Ramisses da Silva Feitosa recebeu uma pena de 35 anos. Ambos deverão cumprir a sentença em regime fechado e não poderão recorrer em liberdade.