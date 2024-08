Dora Varella termina final do Skate Street em quarto e fica a uma posição do pódio olímpico

A brasileira Dora Varella terminou a final do Skate Park Feminino da Olimpíada de Paris na quarta posição, nesta terça-feira (06).

Dora esteve perto de beliscar uma medalha e a diferença para a terceira colocada foi de apenas 3 pontos. A brasileira tirou 85.06, 77.62 e 89.14 (melhor volta) nas três corridas.

Este é o melhor resultado do Brasil na história do Skate Park, superando o oitavo lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Na fase classificatória, ela avançou para a decisão ao ficar na 8ª posição, com a média de 82,29. Dora Varella esteve na última bateria e indiretamente, acabou eliminando as também brasileiras Isadora Pacheco e Raicca Ventura que ficaram na 9ª e 12ª posição respectivamente.

A australiana Arisa Trew conquistou a medalha de ouro com uma volta de 93.18. A japonesa Cocona Hiraki ficou com a prata com 92.63. Sky Brown, da Grã-Bretanha, levou o bronze após 92,31.