Dólar hoje sobe mais de 1% e supera R$ 5,80, com possível recessão dos EUA no radar

O dólar opera com forte alta frente ao real desta segunda-feira, chegando a ultrapassar o patamar de R$ 5,80, mas reduziu um pouco os ganhos, à medida crescem as preocupações globais com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, o que têm provocado uma fuga de ativos de maior risco.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h15 (horário de Brasília), o dólar à vista subia 1,65%, a R$ 5,803 na compra e 5,804 na venda.

Na sexta-feira, o dólar à vista encerrou o dia cotado a R$ 5,7109 na venda, em queda de 0,44%.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1 de outubro de 2024.

Dólar comercial

• Compra: R$ 5,803

• Venda: R$ 5,804

Dólar turismo

• Compra: R$ 5,803

• Venda: R$ 5,931

O que aconteceu com o dólar hoje?

A divisa americana dispara perante o real e outras divisas emergentes, em meio aversão global ao risco, com investidores em busca de ativos seguros. O movimento foi desencadeado na última sexta-feira, quando o payroll veio abaixo do previsto por analistas.

Os dados de emprego de sexta, resultados fracos de grandes empresas de tecnologia e maiores preocupações com a economia chinesa, levaram a uma liquidação global nos mercados de ações, petróleo e moedas de alto rendimento, à medida que os investidores buscavam a segurança do dinheiro.

As vendas continuam na sessão de hoje, com os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caindo ainda mais, os índices de ações no vermelho e as moedas um pouco menos voláteis, mas em baixa em relação ao dólar e ao iene.