Dólar avança em linha com exterior enquanto investidores esperam por dados e Fed

O dólar opera com alta frente ao real nas primeiras negociações desta quarta-feira (28), em linha com os ganhos da divisa norte-americana no exterior, à medida que investidores aguardam a divulgação de mais dados econômicos e debatem o tamanho do afrouxamento monetário do Federal Reserve (Fed) em setembro.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h14 (horário de Brasília), o dólar à vista operava com alta 0,46%, a R$ 5,527 na compra e na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,64%, a 5.543 pontos.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em leve alta de 0,18%, cotado a R$ 5,5028.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2024.

Dólar comercial

• Compra: R$ 5,527

• Venda: R$ 5,527

Dólar turismo

• Compra: R$ 5,529

• Venda: R$ 5,709

O que aconteceu com o dólar hoje?

A divisa americana avança à medida que investidores aguardavam dados econômicos que podem definir o tom da reunião de política monetária de setembro do Federal Reserve.

Fortes períodos de volatilidade atingiram os mercados cambiais no início de agosto, com preocupações sobre uma possível recessão nos EUA e sinais agressivos do Banco do Japão (BOJ) afetando o dólar e fazendo outras moedas importantes dispararem.

Os investidores ainda aguardam os lucros da gigante de chips de IA Nvidia, que gerou um frenesi em Wall Street e além. O dólar também tem sido sensível a movimentos nos mercados de ações este ano.