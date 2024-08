Dia de Nossa Senhora da Glória: procissão deve atrair mais de 40 mil pessoas

Cruzeiro do Sul celebra nesta quinta-feira, 15, o Dia de Nossa Senhora da Glória, a padroeira da cidade. O feriado faz com que as repartições públicas municipais, estaduais e federais não tenham expediente, assim como os bancos, que não terão atendimento ao público.

Já os serviços de emergência, como no pronto-socorro e Unidade de Pronto Atendimento (UPA), funcionam normalmente.

Procissão

A procissão de Nossa Senhora da Glória, o maior evento religioso do Acre, deve contar com mais de 40 mil pessoas nesta quinta. O cortejo terá início às 17h30, em frente à Catedral de Nossa Senhora da Glória. O percurso inclui o Boulevard Thaumaturgo, subindo pela rua Pernambuco e, em seguida, seguindo pela Avenida 28 de Setembro até retornar à Catedral. Ao final da procissão, será realizada a missa campal em frente à igreja matriz, celebrada pelo Bispo Dom Flávio Giovannelli. Em seguida, haverá show do padre Joãozinho.

O Novenário começou no último dia 5. O evento religioso, social e econômico tem apoio da prefeitura de Cruzeiro do Sul, que doou R$ 100 mil para a realização do evento. O governo do Estado garantiu R$ 120 mil.