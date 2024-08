Defesa Civil Nacional reconhece emergência em Rio Branco e Feijó por conta de erosão

A Defesa Civil Nacional reconheceu nessa quarta-feira (21) situação de emergência em Rio Branco e Feijó por conta da erosão nas margens dos rios Acre e Envira, respectivamente, fenômenos que geram grandes problemas estruturais e ameaçam construções nesses municípios.

O reconhecimento tem base no decreto estadual nº 11.524, de 30 de julho, que dispõe sobre a situação de emergência nos dois municípios. A medida leva em consideração a constatação de erosão progressiva em diversas áreas situadas nas margens do leito do Rio Acre, em Rio Branco, com rompimento de calçadas, movimentação do calçadão e potencial risco aos prédios históricos e construções vizinhas. Já no município de Feijó o bairro afetado foi Aristides, na região as margens do Rio Envira, onde mais de dez casas foram destruídas, além de outras nas proximidades que estão em situação de risco.