Defesa Civil de Rio Branco alega manutenção de estação e não divulga nível do Rio Acre

A Defesa Civil Municipal de Rio Branco não divulgou o nível do rio Acre, na capital acreana, na manhã desta sexta-feira, 23, como deve ocorrer diariamente.

Conforme a instituição, a Estação de Dados passa por manutenção do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o que inviabilizou a aferição do nível do rio.

No entanto, a justificativa da Defesa Civil causa estranheza, já que a medição diária do nível do rio é feita no local, com uso das réguas instaladas.

Ontem, quinta (22), o nível do manancial era de um 1,36m, o que representa apenas 11 centímetros de diferença da menor cota da história da capital acreana, quando em outubro de 2022, o nível do rio alcançou um 1,25m.

Prefeitura de Rio Branco e governo do estado decretaram situação de emergência para enfrentar a crise provocada pelo baixo nível do manancial.