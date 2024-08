Deborah Secco, 44, se encontrou com Raquel Pacheco, ex-garota de programa que inspirou o filme “Bruna Surfistinha”, em que a atriz vive a protagonista, na última quarta-feira (7).

Nas redes sociais, a artista compartilhou um clique em que as duas aparecem juntas e disse que já deram início aos trabalhos para o novo longa. “Começou”, escreveu no Instagram.

No final de julho, Deborah anunciou a produção de “Bruna Surfistinha 2”, 13 anos após o lançamento do filme de estreia.

“Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo… Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas”, escreveu ao publicar um vídeo com a novidade.

A trama conta a história de uma jovem de classe média que, ao sair de casa, toma a decisão de se tornar garota de programa. Rapidamente, Raquel se transforma em Bruna Surfistinha, uma celebridade nacional.