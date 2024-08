Criminosos invadem apartamento para roubar e ferem homem a golpes de faca no bairro Nova Estação, em Rio Branco

Francisco das Chagas Lima da Silva, de 38 anos, foi ferido a golpes de faca na madrugada desta quinta-feira, 15, dentro de seu apartamento situado na Rua América, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Francisco estava em seu apartamento com sua esposa quando dois homens não identificados invadiram o local e, em posse de facas, renderam o casal, afirmando que queriam dinheiro. Quando as vítimas disseram que não tinham dinheiro, os criminosos se irritaram e atacaram Francisco, desferindo cinco golpes de faca que o atingiram no braço direito e nas costas. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Francisco ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido, colheu as características dos criminosos e, em seguida, realizou patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso, inicialmente, segue sob investigação dos agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).