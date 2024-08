Criminoso armado invade ótica, rende funcionários e clientes, e “faz o limpa”

Um bandido ainda não identificado pela polícia roubou, no final da manhã desta quarta-feira, 28, a Ótica Verão, situada na Rua Alvorada, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, o criminoso chegou ao local vestido com uma camisa laranja, calça jeans azul e carregando uma mochila. Ele adentrou o estabelecimento e, em posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, rendendo funcionários e clientes. O bandido subtraiu vários celulares e um notebook. Após o roubo, deixou o local a pé e abordou um homem que estava em seu veículo, modelo Voyage, estacionado na Rua Milton Matos. Sob a ameaça de uma arma de fogo, obrigou o motorista a conduzir o carro até o bairro Raimundo Melo, onde o liberou em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local do crime, isolou a área para os trabalhos de perícia. Em seguida, a equipe analisou as imagens do sistema de segurança do estabelecimento, coletou as características do bandido e realizou patrulhamento em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

As vítimas foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para registrar um boletim de ocorrência.

O caso será investigado pela Polícia Civil.