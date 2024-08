Criciúma x Grêmio: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

O Criciúma recebe o Grêmio neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no estádio Heriberto Hülse. O duelo é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo será transmitido pelo canal Premiere (TV por assinatura). O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

As equipes brigam na parte inferior da tabela. O Criciúma soma 25 pontos e o Grêmio tem 24.

O Tricolor Gaúcho vem de eliminação na Libertadores para o Fluminense e precisa mostrar reação no Brasileiro. Do outro lado, o Tigre faz um campeonato instável e perdeu as duas últimas rodadas disputadas.

Criciúma x Grêmio — 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 25 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Transmissão: Premiere (TV por assinatura)