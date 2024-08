Conheça Jessé Aguiar, cantor gospel que inspira Rebeca Andrade na Olimpíada

Uma música do cantor gospel Jessé Aguiar tem sido fonte de inspiração para a ginasta Rebeca Andrade na Olimpíada de Paris. Após conquistar a medalha de prata na final individual de salto, a brasileira citou que “Estou Te Preparando” tem lhe inspirado nestes Jogos Olímpicos.

Além da conquista deste sábado (3), Rebeca já garantiu o bronze na disputa por equipes da ginástica artística e a prata no individual geral, quando compartilhou uma foto com a música citada em destaque.

Quem é Jessé Aguiar?

O cantor gospel de 22 anos é dono das canções “Por Causa Dele” e “Alívio” e conta com quase 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e tem um pouco mais de 1 milhão de seguidores em sua conta do YouTube.

Após se assumir gay, ele ficou um tempo afastado da carreira musical, mas retornou e seguiu no ramo gospel. Em entrevista à Quem, ele contou que após trazer à notícia à tona, ele precisou sair da sua gravadora porque “eles não aceitam homossexuais” e diz que após se assumir, ele precisou “abrir mão de muita coisa”.

Durante o bate-papo, ele também citou que começou a cantar na igreja, aos quatro anos e começou a compor com 13 anos.

No Instagram, ele acumula 1,3 milhões de seguidores e neste sábado (3), republicou um vídeo de Rebeca. Na publicação, ela entoa os versos de “Estou Te Preparando”. Jessé por sua vez, comentou “Graças a Deus” e acrescentou um emoji emocionado.