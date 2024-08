Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2024 após a 22ª rodada

O Internacional x Athletico da noite deste domingo (11) encerrou a 22ª rodada do Brasileirão-2024. E o Colorado ampliou seu jejum sem vitórias na temporada. Saiu na frente, levou a virada e salvou um ponto marcando no último minuto: 2 x 2. Agora são 12 partidas do Inter sem triunfos na temporada – oito delas no Brasileirão. o Inter não sabe o que é celebrar desde 22 de junho, quando venceu o Gre-Nal 442.

Tabela atualizada

O Botafogo foi derrotado, mas tem motivos para celebrar – ainda que tenha perdido gordura.

Fortaleza – consolidado na vice-liderança – e São Paulo foram os grandes vencedores da rodada entre os times que estão na parte de cima.

Quem também deixa a rodada celebrando é o Juventude, que abriu vantagem para o Z-4.

Já o Inter segue fora do Z-4 e com o “trunfo” de ter quatro cinco jogos a menos em relação aos times que já entraram em campo 22 vezes.

E também “celebrou” o fato de seus concorrentes terem tropeçado.

Corinthians e/ou Fluminense podiam ter deixado o Z-4. Mas não venceram.

O que está por vir

6ª rodada

19h30 – Internacional x Juventude – Beira-Rio

23ª rodada

17/8 – Sábado

16h – Atlético-MG x Cuiabá – Arena MRV

18h30 – Grêmio x Bahia – Alfredo Jaconi

18h30 – Red Bull Bragantino x Fortaleza – Nabi Abi Chedid

21h – Fluminense x Corinthians – Maracanã

18/8 – Domingo

16h – Palmeiras x São Paulo – Allianz Parque

16h – Athletico x Juventude – Ligga Arena

16h – Atlético-GO x Internacional – Antônio Accioly

16h – Criciúma x Vasco – Heriberto Hülse

18h30 – Botafogo x Internacional – Nilton Santos

19/8 – Segunda-feira

20h – Vitória x Cruzeiro – Barradão

Fonte: One Football