Concurso do BNDES: incrições acabam nesta segunda; salário inicial é de R$ 20,9 mil

O Concurso BNDES registrou 93,4 mil pedidos de inscrição até o meio-dia desta segunda-feira (19) – última dia de inscrição. Os interessado têm até 23h59 de hoje para preencher as informações no site da Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição é de R$ 110.

Desse total, mais de 52,2 mil inscrições já foram confirmadas (tiveram pagamento concluído ou isenção de taxa comprovada). O prazo para pagamento, necessário para validação da inscrição, está marcado no boleto bancário.

São 900 vagas de nível superior, sendo 150 para início imediato e outras 750 para formação de cadastro de reserva. Os exames ocorrem em todas as capitais do Brasil no dia 13 de outubro, sendo a prova objetiva no turno da manhã, com duração de quatro horas, e a prova discursiva à tarde, também com quatro horas de duração. A escolha da cidade de realização das provas e do cargo/ênfase deverá ser feita.

O salário inicial previsto é de R$ 20,9 mil e a jornada de trabalho é de 35 horas semanais.

Este será o primeiro processo seletivo do BNDES depois de 12 anos sem seleção pública para ingresso na instituição. O concurso mais recente foi aberto em 2012 e teve as provas aplicadas no início de 2013.

Além disso, pela primeira vez na história, o banco reservou uma cota de 30% para pessoas negras. O último processo seletivo de pessoal da instituição foi lançado em 2012 – antes, portanto, da Lei nº 12.990/2014, que trata da reserva de vagas para cotas raciais. Também haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD).

Cargo

Os cargos disponívies são para atuar como analista. A função será dividida nos seguintes campos de atuação:

administração

análise de sistemas/cibersegurança

análise de sistemas/desenvolvimento

análise de sistemas/suporte

arquitetura/urbanismo

arquivologia digital

ciências contábeis

ciência de dados

comunicação social

direito

economia

engenharia

psicologia organizacional.

As vagas oferecidas são destinadas ao escritório de serviços do BNDES no Rio de Janeiro, RJ. Entretanto, de acordo com as necessidades de serviço e o interesse da administração do Banco, o(a) candidato(a) poderá ser lotado em unidade localizada em qualquer outra cidade onde a instituição já atue (Brasília-DF; São Paulo-SP; ou Recife-PE) ou venha a atuar. O BNDES exige dos(as) candidatos(as) a disponibilidade para realizar viagens a serviço, no País ou no exterior.

Remuneração e benefícios

Além dos direitos previstos em lei, os aprovados terão os seguintes benefícios:

possibilidade de ascensão de carreira de acordo com o plano de cargos e salários vigente à época da admissão e conforme desempenho do empregado assistência à saúde

assistência educacional (auxílio-babá, creche e ensinos fundamental e médio)

e plano de previdência complementar, além das demais vantagens estabelecidas por normas complementares específicas que estejam vigentes à época da contratação.