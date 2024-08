Como escolher uma boa ração para o seu Pet?

A primeira coisa que se deve ter em mente é que o cão e o gato são espécies diferentes e apresentam necessidades e exigências alimentares distintas. Dessa forma, a melhor ração para o seu cão ou para o seu gato é aquela que atende as exigências de uma alimentação completa e balanceada capaz de manter todas as funções vitais em pleno funcionamento e harmonia respeitando a necessidade de cada espécie.

Num mundo ideal, todas as rações deveriam ter a mesma composição em quantidade e qualidade de nutrientes. Porém, no mundo real, nos deparamos com uma infinidade de opções, o que torna nossa busca pelo alimento que melhor se adeque a fase e necessidade nosso animal, um pouco mais confusa.

Por falar em fase, essa é uma outra característica que deve ser levada em conta na hora de escolher o melhor alimento. Um filhote tem necessidades alimentares bem diferente de um animal idoso, por exemplo. O mesmo é válido para o porte do animal, um animal de pequeno porte vai exigir grãos menores enquanto um cão de grande porte vai sentir mais facilidade em se alimentar com grãos maiores e exigir que sua alimentação seja composta por uma quantidade maior de determinados nutrientes, devido a sua estrutura corpórea e atividade.

Ainda em tempo, há também as necessidades especiais, como as rações medicamentosas ou a alimentação natural, mas isso é assunto para outro post.

A melhor maneira de saber se uma ração é de boa qualidade é examinando o rótulo das rações, por exemplo: uma importante composição nutricional é a proteína, portanto, na hora de examinar o rótulo, tão importante quanto a quantidade fornecida, é identificar o tipo de proteína utilizada em sua formulação. Logo, no rótulo precisa estar bem definido o tipo de proteína e a forma em que foi disponibilizada (farinha, carne mecanicamente separada, triturada, etc.) em seguida você deve observar a qualidade (bovina, cordeiro, frango, peixe).

Essa qualidade é importante pois irá definir o grau de digestibilidade, ou seja, a forma como esse animal irá digerir e absorver melhor esses nutrientes que posteriormente serão convertidos em qualidade de pele, beleza da pelagem, aporte de musculatura, imunidade, dentre outros benefícios da boa alimentação.

Existem normas regulatórias que definem quantidades mínimas que cada ingrediente deve conter em sua formulação, no entanto é preciso estar atento a publicidade e a palavras como: “contém carne” ou “sabor frango”, pois em sua grande maioria concentra apenas palatabilizantes e não contém, em si, o produto. Além disso, os ingredientes estão listados na ordem de maior e menor utilização na fórmula. Os que iniciam a lista, em geral, são utilizados em maior proporção e assim por diante.

Procure entender sobre as fontes de carboidratos e gorduras presentes na composição, bem como a procedência de cada uma delas. Rações com qualidade super premium prometem uma melhor conversão alimentar, fazendo com que o animal necessite comer menores porções para garantir a saciedade e em contrapartida elimine uma menor quantidade de fezes.

A quantidade diária recomendada vem estipulada no verso da ração, e você pode fragmentar essa porção em refeições ao longo do dia, de acordo com a necessidade do seu animal. Em caso de dúvidas, converse com o seu veterinário de confiança e ele irá definir o melhor plano alimentar para o seu pet.

As rações úmidas (sachê, patê), também vem com a proposta de ser uma alimentação completa e são uma boa opção de adjuvante na alimentação de felinos, pois estes necessitam ingerir mais água através da alimentação. A proporção de líquido em uma ração úmida é muito maior quando comparada as formuladas em grãos.

Em suma, a melhor ração é aquela que seu animal tolera e se nutre e a que você consegue adquirir. Porém, caso possa ir além, te oriento a ter uma visão mais crítica quanto as formulações e entender do que seu animal se nutre. Te garanto que irá fazer uma grande diferença na saúde do seu pet.