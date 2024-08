Com salário de R$ 5 mil, Sebrae Acre abre seletivo para agentes de inovação

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Acre tornou público nesta semana a abertura de processo seletivo para a contratação de Agentes Locais de Inovação (ALI). As vagas estão disponíveis nas cidades de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Brasileia.

Os candidatos aprovados receberão uma bolsa a partir de R$ 5 mil, e as inscrições para o processo seletivo estarão abertas até o dia 19 de setembro. Os profissionais desempenharão um papel em iniciativas que visam impulsionar a inovação e o desenvolvimento de negócios nas localidades onde serão alocados.