Com novo formato e 36 times, veja como será o sorteio da Champions League 2024/25

Começa uma nova era no futebol europeu nesta quinta-feira (29). Às 13h (de Brasília), acontece em Monaco, na França, o sorteio da Champions League 2024/25. A partir desta temporada, a principal competição de clubes do mundo terá novo formato, mais equipes e promessa de jogos mais emocionantes desde as primeiras fases.

Até então, o formato de disputa era um “clássico”, com oito potes de quatro equipes, sendo os dois primeiros classificados às oitavas de final. A partir de 2024/25, não há mais a fase de grupos, o que segundo a Uefa, aumenta a possibilidade de grandes clássicos desde o começo da competição.

Na “nova Champions”, será 36 times, em vez de 32. Eles serão divididos em quatro grupos com oito equipes, que se enfrentam duas vezes – quatro jogos em casa e quatro fora. Times da mesma cidade não podem se enfrentar, mas são permitidas até três equipes do mesmo país em cada grupo.

Após as oito rodadas, os oito melhores avançam diretamente para as oitavas de final. Aqueles que terminarem do 9º ao 24º lugar na somatória de pontos vão disputar um playoff, que define os outros oito participantes das oitavas. Serão eliminados os times que terminarem do 25º ao 36º lugar, sem garantia de vaga na Europa League, como acontecia até a temporada passada.

A partir das oitavas de final, as disputas terão o mesmo sistema já conhecido, com jogos de ida e volta até a semifinal. A decisão também tem formato mantido em jogo único e campo neutro.

A Uefa também informou que todo o sorteio será feito por um software, sem o uso de bolas físicas, que também vai decidir os jogos disputados em casa e fora.

Como são definidas as 36 vagas da “nova Champions”?

As primeiras 32 vagas serão definidas do modo já conhecido, com as classificações via campeonato nacional. As outras quatro vagas terão a seguinte definição:

Primeira vaga: vai para o clube classificado em 3º lugar no campeonato da federação que ocupar a 5ª posição na lista de acesso, que é determinada pelo ranking de coeficientes da Uefa.

Segunda vaga: será concedida a um campeão nacional, ampliando de quatro para cinco o número de clubes campeões nacionais que participarão da fase classificatória da Champions, que terá quatro pré-eliminatórias.

Terceira e quarta vagas: irão para as federações com melhor desempenho coletivo de seus clubes na temporada anterior, ou seja, o coeficiente de clube da federação na temporada anterior. Cada uma dessas duas federações ganhará um lugar automático na fase da liga além das vagas habituais.