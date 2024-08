Com gol de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence e pega Al-Hilal na final da Supercopa Saudita

Nesta quarta-feira (14), o Al-Nassr derrotou o Al-Taawoun por 2 a 0 e garantiu a classificação para a decisão da Supercopa Saudita. Os gols da partida foram marcados por Ayman Yahya e Cristiano Ronaldo.

A equipe de Luís Castro enfrenta o Al-Hilal de Jorge Jesus na final da competição. O Al-Hilal passou após vencer o Al-Ahli por 4 a 1 nos pênaltis.

A final será no próximo sábado (17), às 13h15 (de Brasília).

Formato

O formato é bastante simples: semifinal e final, com ambas as fases decididas em apenas uma partida. Além disso, em tese, participam da Supercopa Saudita o campeão e o vice-campeão da Copa do Rei Saudita mais os dois primeiros colocados do Campeonato Saudita, todos da temporada anterior.

No entanto, em 2023/24, o Al-Hilal venceu tanto o Campeonato Saudita, quanto a Copa do Rei Saudita — em ambos, inclusive, o segundo lugar ficou com o Al-Nassr. Dessa forma, os terceiros e quartos colocados do “Sauditão” — respectivamente, Al-Ahli e Al-Taawoun — completam a lista.

Maior campeão

O maior campeão a competição é o Al-Hilal, com quatro títulos. Além de ter vencido a edição de 2023, a equipe comandada pelo técnico português Jorge Jesus levantou o troféu em 2021, 2018 e 2015.

O Al-Nassr se tornou bicampeão do torneio após vencer em 2019 e 2020. Outros quatro times levantaram a taça apenas uma vez: Al-Fateh, em 2013; Al-Shabab, em 2014; Al-Ahli, em 2016; e Al-Ittihad, em 2022.