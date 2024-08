Com expectativa de R$ 320 milhões em negócios, Gladson lança Expoacre

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, o presidente do Conselho Deliberativo, Assuero Veronez, e o diretor superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, realizaram nesta sexta-feira, 23, o lançamento da Expoacre 2024. O evento ocorreu no auditório do Sebrae, localizado na Avenida Ceará, em Rio Branco. Durante a solenidade, também foi assinada a concessão de uso do Parque de Exposições. A feira acontecerá entre os dias 31 de agosto e 8 de setembro.

Marcos Lameira, diretor superintendente do SEBRAE e presidente em exercício da Fecomércio, destacou o sucesso da ExpoJuruá, que movimentou milhões em negócios, e ressaltou a grande expectativa para a Expoacre em Rio Branco. “Nosso desafio agora é Rio Branco. Sabemos que o tempo é curto, devido à mudança de data em Cruzeiro do Sul, mas estamos trabalhando junto com a equipe do governo e coordenadores para melhorar não só o Parque de Exposições, mas também para criar mais oportunidades de negócios para os empresários. O Sebrae está empenhado em realizar uma feira ainda melhor que a de 2023”, afirmou.

O secretário de Agricultura do Acre, José Luis Tchê, anunciou que os shows dos artistas Marília Tavares e Limão com Mel serão gratuitos durante a Expoacre 2024. Além das apresentações musicais, a programação da feira contará com rodeio já no dia 31 de agosto e competições de motocross nos dias 5 e 6 de setembro.





Uma das inovações desta edição é a antecipação da vitrine tecnológica, que já está instalada no parque de exposições há 80 dias. “Queremos mostrar o que há de mais moderno no setor agropecuário e, por isso, antecipamos a montagem da vitrine tecnológica”, destacou Tchê.

Estiveram presentes na solenidade o governador Gladson Cameli, o diretor superintendente do SEBRAE e presidente em exercício da Fecomércio, Marcos Lameira, o secretário de Estado da Casa Civil e coordenador geral da Expoacre, Jonathan Donadoni, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Gonzaga, o superintendente do Patrimônio da União no Acre, Thiago Mourão, o secretário de Agricultura do Acre, José Luis Tchê, e outras autoridades.

A programação da Expoacre 2024 inclui diversas atrações nacionais:

– 01/09: Biguinho Sensação, às 23h, no Palco Principal da Arena de Shows Hamilton Brito.

– 02/09: Marília Tavares, às 23h, na Arena de Rodeio.

– 03/09: Limão com Mel, às 23h, na Arena de Rodeio.

– 04/09: Nadson O Ferinha, às 23h, no Palco Principal da Arena de Shows Hamilton Brito.

– 05/09: Thalles Roberto, às 20h, com Show Gospel no Palco Principal da Arena de Shows Hamilton Brito.

– 08/09: Henry Freitas, às 23h, no Palco Principal da Arena de Shows Hamilton Brito.