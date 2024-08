Com emendas, Brasileia realiza serviços de tapa-buraco

O deputado Tadeu Hassem esteve no bairro José Braúna, em Brasileia, nessa sexta-feira, 9, acompanhando os trabalhos de tapa-buraco com massa asfáltica, frutos de seu trabalho na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

O atuante parlamentar destinou emenda de 1,5 milhões para Brasileia, onde a prefeitura definiu que R$ 750 mil seriam investidos na zona urbana e R$ 750 mil seriam investidos na melhoria dos ramais da cidade.

O trabalho de tapa-buraco é uma determinação da prefeita Fernanda Hassem, e irá beneficiar todos os bairros de Brasileia.

Vale destacar que o trabalho não se limita apenas nas partes centrais da cidade, é um compromisso da prefeitura de Brasileia a manutenção contínua das ruas da cidade.

O secretário de Obras, Francisco Lima, vem acompanhando os trabalhos que estão sendo executados.